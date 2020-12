Donald Trump, les bras croisés dans le bureau ovale de la Maison Blanche, le 27 août 2018. — Evan Vucci/AP/SIPA

En une seule phrase lapidaire, la Cour suprême des Etats-Unis a refusé de se mêler des résultats de l’élection présidentielle américaine. Mardi, la plus haute instance judiciaire américaine a rejeté un recours des républicains de Pennsylvanie, qui cherchaient à faire bloquer à la certification des résultats et rejeter plus de 2 millions de bulletins par correspondance. Même si les contestations de Donald Trump ne sont pas terminées, ses chances de renverser le verdict des urnes sont désormais nulles.

🔴Breaking: En une phrase, la Cour suprême des Etats-Unis refuse d'accorder une injonction et rejette le recours des Républicains de Pennsylvanie. RIP pour les recours de Trump (ça sera pareil pour celui du Texas) #SupremeCourt pic.twitter.com/MSvFqRXYZN — Philippe Berry (@ptiberry) December 8, 2020

« L’application pour une injonction présentée par le juge Alito et référée par lui à la Cour est rejetée », écrit la Cour, sans davantage d’explications. L’avis, en 19 mots, et l’absence d’opinion dissidente («public dissent ») signifient toutefois qu’il n’y a pas vraiment eu de suspense.

…/… Plus d’information à venir