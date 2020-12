Se dirige-t-on vers un troisième cluster à la Maison Blanche ? Après celui du Rose Garden pour la juge Amy Coney Barrett fin octobre, puis de la soirée électorale le 3 novembre, une fête de Noël, vendredi dernier, pourrait devenir un « superspreader event ». Selon Axios et ABC News, l’avocate de Donald Trump Jenna Ellis a été testée positive au Covid, et elle a participé à la Christmas party sans porter de masque. Dimanche, c’est l’avocat de Donald Trump Rudy Giuliani qui avait révélé être positif.

Selon les médias américains, Rudy Giuliani et Jenna Ellis ont participé à une réunion jeudi dernier. Puis Jenna Ellis s’est rendue à la fête de Noël de la Maison Blanche. L’ancien maire de New York s’est senti mal ce week-end, puis a été testé positif. Selon ABC, de nombreux employés de la Maison Blanche sont inquiets car ils sont venus avec leur famille, vendredi.

Du côté des tribunaux, Donald Trump et ses alliés en sont à 49 défaites pour une seule victoire. Mardi, on devrait savoir si la Cour suprême des Etats-Unis se saisit d’un recours contre le vote par correspondance en Pennsylvanie ou choisit de botter en touche.

Mardi, le Texas a également porté plainte devant la plus haute instance contre quatre Etats (Michigan, Pennsylvanie, Wisconsin et Géorgie), estimant que les modifications apportées pour faciliter le vote par correspondance violaient la constitution de ces Etats et du pays. Mais selon le professeur de droit constitutionnel Steve Vladeck, ce recours n’est pas sérieux et n’a aucune chance d’aboutir.

It looks like we have a new leader in the “craziest lawsuit filed to purportedly challenge the election” category:



The State of Texas is suing Pennsylvania, Georgia, Michigan, and Wisconsin *directly* in #SCOTUS.



(Spoiler alert: The Court is *never* going to hear this one.) pic.twitter.com/2L4GmdCB6I