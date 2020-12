L’heure tourne jusqu’à 23h59 ce mardi pour Donald Trump. Ce 8 décembre est en effet le « Safe harbor day », la date limite avant laquelle les Etats doivent certifier leurs résultats et les listes de grands électeurs qui voteront officiellement le 14 décembre. Après une cinquantaine de défaites en justice, Donald Trump espère encore un miracle à la Cour suprême, qui devrait dire ce mardi si elle accepte de se pencher sur la bataille du vote par correspondance en Pennsylvanie.

Après avoir perdu devant la justice de Pennsylvanie, des élus républicains ont demandé en urgence à la Cour suprême de bloquer la certification des résultats. Le juge Alito avait d’abord fixé la date limite pour une réponse de l’Etat au 9 décembre avant de l’avancer à mardi, soit avant la limite du « safe harbor ».

Le sénateur républicain Ted Cruz a offert d’officier en urgence pour la plaidoirie orale si les juges décidaient de se pencher sur cette dispute. Mais selon le professeur de droit constitutionnel Steve Vladeck, c’est peu probable car la question au cœur du problème (les changements opérés pour élargir le vote par correspondance à cause du Covid violent-ils la constitution de la Pennsylvanie) dépend de la justice locale et pas fédérale. Et le problème pour les pétitionnaires, c’est que ces changements ont été votés par l’Assemblée locale, où les républicains sont majoritaires, sans aucune objection.

8. Kelly's argument is that Act 77 violates the *U.S.* Constitution *because* it violates the *PA* constitution. But whether a state law violates the state constitution is up to the *state* supreme court, not #SCOTUS. And the PA Supreme Court has already upheld Act 77...