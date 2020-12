Le pape François au Vatican, le 5 avril 2020. — Grzegorz Galazka/Mondadori Portf/SIPA

Le pape François se rendra en Irak début mars, son premier voyage à l’étranger depuis le début de la pandémie. C’est aussi une première historique pour un souverain pontife.

« Accueillant l’invitation de la République d’Irak et de l’Eglise catholique locale, le pape François effectuera un voyage apostolique dans ce pays du 5 au 8 mars 2021, visitant Bagdad, la plaine d’Ur liée à la mémoire d’Abraham, la ville d’Erbil, ainsi que Mossoul et Qaraqosh dans la plaine de Ninive », a annoncé le porte-parole du Vatican dans un communiqué.

Moins d’un demi-million de chrétiens

Aucune personnalité gouvernementale étrangère ne s’est rendue à Mossoul depuis plus de cinq ans. Ce voyage inédit pour un pape « symbolise un message de paix pour l’Irak et pour toute la région », a réagi lundi le ministère irakien des Affaires étrangères. Jusqu’en 2003, l’Irak, pays à majorité musulmane chiite, comptait un million et demi de chrétiens. Aujourd’hui, ils ne sont plus que 300.000 à 400.000, selon l’ONG Hammourabi, qui milite pour la défense des droits de la minorité chrétienne en Irak.

Avant la pandémie du coronavirus, le pape François avait exprimé clairement son désir de se rendre dans ce pays, dont il évoque régulièrement la population « martyrisée » par la guerre. En recevant, les représentants des oeuvres d’aide aux églises orientales en juin 2019, il avait ainsi exprimé sa « volonté » de se rendre en Irak en 2020. Le pape avait ensuite reçu au Vatican en janvier 2020 le président irakien Barham Salih.

Un dialogue entre religions

« Le programme du voyage sera publié ultérieurement, en tenant compte de l’évolution de la crise sanitaire mondiale », a précisé le Vatican. L’annonce du voyage arrive comme une surprise de la part du souverain pontife qui aura 84 ans le 17 décembre prochain et a récemment de nouveau banni les rassemblements de fidèles au Vatican pour éviter la propagation du coronavirus.

Sa visite en Irak auprès d’une population chrétienne qui se fait désormais rare, permettra aussi au pape de réaffirmer sa volonté de dialogue avec l’islam. François avait co-signé en février 2019 à Abou Dhabi un « document sur la fraternité humaine » avec le cheikh Ahmed al-Tayeb, le grand imam sunnite égyptien d’Al-Azhar. Ils y condamnent ensemble l’extrémisme religieux et le soutien aux terroristes.

Dans un discours sur la paix, prononcé en octobre à Rome devant un parterre de responsables de toutes les grandes religions, le pape argentin avait estimé que « les religions sont au service de la paix et non des spectateurs inertes du mal de la guerre et de la haine ».