On ne change pas un homme respecté par tous. Le président élu Joe Biden a indiqué jeudi avoir demandé à l’immunologue Anthony Fauci de faire partie de son équipe sur le Covid-19.

« Je lui ai demandé de rester dans le rôle qu’il a joué pour de nombreux présidents, et d’être mon principal conseiller médical et de faire partie de l’équipe Covid », a-t-il déclaré sur CNN. Membre de la cellule de crise de la Maison Blanche sur le coronavirus, le Dr Fauci a fait l’objet de virulentes attaques de la part de Donald Trump. L’actuel locataire de la Maison Blanche a régulièrement tenté de minimiser l’impact d’une pandémie qui a fait plus de 275.000 morts aux Etats-Unis.

« Les gens en ont marre (d’entendre parler) du Covid », avait-il déclaré mi-octobre. « Les gens disent : ''laissez-nous tranquilles''. Ils en ont marre. Marre d’entendre Fauci et tous ces idiots », avait-il ajouté. « Ce type est un désastre », avait-il encore dit.

Joe Biden a par ailleurs indiqué qu’il entendait demander aux Américains, le jour de sa prise de fonction, de porter un masque pendant 100 jours. « 100 jours en portant un masque, pas pour toujours. Et je pense que nous verrons une réduction significative (des infections) », a-t-il ajouté.

Record de cas journaliers, confinement partiel en Californie

Jeudi, les Etats-Unis ont enregistré jeudi plus de 210.000 cas de coronavirus en une seule journée, un record absolu depuis le début de la pandémie, selon les données de l’université Johns Hopkins qui font référence. Le pays a dans le même temps déploré plus de 2.900 morts du Covid-19, l’un des pires bilans enregistrés dans le pays, selon un relevé effectué chaque jour à 20H30 locales par l’AFP des chiffres de l’université, actualisés en continu.

Les responsables sanitaires ont averti que les voyages effectués il y a une semaine pour Thanksgiving par des millions d’Américains risquaient de provoquer « une flambée s’ajout (ant) à la flambée », selon les mots du Dr Fauci. Et aucune amélioration ne se profile à court terme.

En Californie le gouverneur a annoncé que les rassemblements et activités non essentielles allaient être interdits dans toutes les zones où la pandémie de Covid-19 risque de submerger les services hospitaliers. Ces restrictions entreront en vigueur dans les régions où les services de soins intensifs sont pleins à plus de 85 %, ce qui pourrait arriver d’ici « un jour ou deux » pour certaines zones de l’Etat, a expliqué le gouverneur Gavin Newsom.

En vertu de ce « confinement régional », tous les rassemblements mettant en présence des membres de différents foyers seront notamment proscrits, de même que les déplacements et services « non essentiels » (esthétique, coiffure, etc.). Les bars seront fermés et les restaurants ne pourront proposer que des repas à emporter et les commerces de détail seront limités à 20 % de leur capacité d’accueil.