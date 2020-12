Présidentielle américaine: Plus de 40 défaites pour les recours de Trump... Bataille du Sénat en Géorgie... — 20 Minutes

Malgré la certification des résultats dans plusieurs Etats-clés, Donald Trump refuse de reconnaître sa défaite.

Après plus de 40 échecs devant les tribunaux, il espère un improbable miracle à la Cour suprême.

Joe Biden, lui, continue de constituer son équipe, et espère disposer du contrôle du Sénat, qui se jouera en Géorgie le 5 janvier.

Same player, lose again. Plus d’un mois après la présidentielle américaine, Donald Trump continue de rejeter le verdict des urnes. Les six Etats le plus disputés ont pourtant certifié leurs résultats, après des recomptages dans le Wisconsin et en Géorgie, mais le président américain dénonce toujours une « fraude généralisée ». Après plus de 40 défaites devant la justice, il espère un miracle devant la Cour suprême. Jeudi, des républicains ont saisi la plus haute instance pour qu’elle bloque la certification en Pennsylvanie, mais rien ne garantit que la Cour suprême accepte d’examiner le dossier.

Joe Biden, lui, continue de constituer son équipe, notamment avec le francophile Antony Blinken nommé à la diplomatie. Mais une grande partie de l’avenir du mandat du président-élu se jouera en Géorgie le 5 janvier prochain : les démocrates ont besoin de remporter les deux sièges en jeu au Sénat. Et la bataille est au couteau.