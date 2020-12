C’est un triste record. Les Etats-Unis ont enregistré plus de 2.700 morts et près de 200.000 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures, selon le Covid Tracking Project, et les hospitalisations ont pour la première fois dépassé les 100.000 personnes.

Avec un taux de positivité au-dessus de 10 %, le directeur du CDC (autorité sanitaire) Robert Redfield a une nouvelle fois sonné l’alarme, mercredi, estimant que cet hiver pourrait être « la période la plus difficile pour la santé publique dans l’histoire de notre pays ». Selon lui, le bilan, qui est actuellement à 273.000 morts, pourrait dépasser 450.000 décès d’ici la fin février.

