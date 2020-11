Une nouvelle équipe se prépare à entrer à la Maison blanche. Joe Biden, le président élu des Etats-Unis, a annoncé dimanche la composition de son équipe de communication, qui sera exclusivement féminine, une première.

Parmi les personnes désignées figure Jen Psaki, qui occupera le poste très en vue d’attachée de presse de la Maison blanche. Psaki, 41 ans, a occupé plusieurs postes haut placés, dont celui de directrice de la communication de la Maison blanche sous l’administration Obama-Biden.

« Honorée de travailler à nouveau pour@JoeBiden, un homme pour lequel j’ai travaillé sous l’administration Obama-Biden lorsqu’il a contribué à diriger la reprise économique, reconstruit nos relations avec nos partenaires (ce qui se révèle une bonne pratique) et a apporté de l’empathie et de l’humanité dans presque toutes les réunions auxquelles j’ai assisté », a réagi Jen Psaki sur Twitter.

Honored to work again for @JoeBiden, a man I worked on behalf of during the Obama-Biden Admin as he helped lead economic recovery, rebuilt our relationships with partners (turns out good practice) and injected empathy and humanity into nearly every meeting I sat in.