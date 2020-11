Lors d’un survol en hélicoptère d’une zone désertique de l'Utah aux Etats-Unis, des employés fédéraux sont tombés sur un objet métallique d’environ trois mètres de hauteur, planté dans le sol, raconte le Guardian. Une étrange découverte qu’ils ont partagée sur les réseaux sociaux.

« C’est la chose la plus étrange que j’ai rencontrée au cours de toutes mes années de vol », a raconté Bret Hutchings, le pilote de l’hélicoptère, qui assurait un survol de la zone pour y recenser les troupeaux de mouflons. « C’est l’un des biologistes qui l’a repéré alors qu’on venait de voler au-dessus », a déclaré Hutchings. « Il a dit : "Tournez-vous, tournez-vous ! Il y a quelque chose là-bas – il faut qu’on aille voir !" »

Toujours selon le pilote, la structure semblait avoir été fabriquée de la main de l’homme et était solidement plantée dans le sol, ce qui exclut tout largage par les airs. « Je suppose que c’est un artiste de la nouvelle vague ou quelque chose comme ça, quelqu’un qui était un grand fan de 2001 : Odyssée de l’espace », a déclaré Bret Hutchings, en référence au film de Stanley Kubrick.

I love this. I imagine it’s an art piece, but what if it isn’t... :-) Helicopter pilot finds 'strange' monolith in remote part of Utah https://t.co/mNUDaXWnVB