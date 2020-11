Le vaccin de la grippe, mais ici en Russie. — Vyacheslav Prokofyev/TASS/Sipa U/SIPA

A chaque jour son lot d'annonces sur les résultats des vaccins en phase 3. Développé par le centre de recherches Gamaleïa de Moscou, le vaccin russe Spoutnik V contre le Covid-19 est efficace à 95 %, a affirmé le Kremlin, ce mardi.

Selon un communiqué commun du centre, du ministère russe de la Santé et du Fonds souverain russe, il s’agit des résultats préliminaires obtenus sur des volontaires 42 jours après l’injection de la première dose. Mais ils n’ont cependant pas mentionné le nombre de cas utilisés pour les calculs.

Moins de dix dollars la dose

Le laboratoire britannique AstraZeneca et l'université d'Oxford ont annoncé lundi que leur vaccin était efficace à 70% en moyenne. Pour sa part, le vaccin développé par l'alliance Pfizer/BioNTech est efficace à 95% pour prévenir le Covid-19, selon des résultats complets de leur essai clinique à grande échelle, annoncés la semaine dernière. La société américaine Moderna a annoncé des résultats similaires (94,5% d'efficacité).

«Le prix d'une dose de Spoutnik V pour le marché international sera de moins de 10 dollars», a annoncé dans un communiqué séparé le Fonds souverain russe, en précisant que la vaccination pour les citoyens russes serait gratuite. Le vaccin Spoutnik V est actuellement en phase 3 d'essais cliniques randomisés en double aveugle - une démarche expérimentale utilisée dans plusieurs disciplines - auprès de 40.000 volontaires.

Des doutes au sein de la communauté internationale

Alors que la Russie s'est montrée jusqu'ici avare concernant la documentation scientifique de ce vaccin vanté par le président Vladimir Poutine, les créateurs du Spoutnik V ont réitéré mardi que la recherche serait publiée sous peu «dans une des principales revues médicales au monde et évaluée par des pairs». Il s'agit d'un vaccin à «vecteur viral» utilisant comme vecteur en deux injections deux adénovirus (virus très courants, responsables notamment de rhumes), transformés pour y ajouter une partie de celui responsable du Covid-19.

Lorsque l'adénovirus modifié pénètre dans les cellules des personnes vaccinées, ces dernières vont fabriquer une protéine typique du Sars-Cov-2, apprenant ainsi à leur système immunitaire à le reconnaître et à le combattre, selon le centre de recherches Gamaleïa. La Russie est déterminée à faire la course en tête et avait annoncé dès août, avant même des essais cliniques à grande échelle, l'efficacité de Spoutnik V, suscitant des doutes au sein de la communauté scientifique internationale.