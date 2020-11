Un avion de la compagnie Qantas — Dinendra Haria/Shutters/SIPA

Convaincue que cette condition deviendra « courante » dans le secteur, la compagnie aérienne australienne Qantas exigera que les passagers de ses vols internationaux soient vaccinés contre le Covid-19, a annoncé son patron, Alan Joyce, ce lundi.

Cette obligation entrera en vigueur dès qu’un vaccin sera disponible pour le public, a indiqué le PDG de la compagnie, à la chaîne de télévision Channel Nine. « Nous envisageons de changer nos conditions d’utilisation pour les voyageurs internationaux, pour leur dire que nous demanderons aux gens de se faire vacciner avant de pouvoir monter à bord de l’avion », a-t-il déclaré.

Des mesures généralisées ?

« Pour les vols intérieurs, il faudra voir ce qui se passe pour le Covid-19 mais pour les voyageurs internationaux arrivant en Australie et pour les gens qui quittent le pays, nous pensons que c’est une nécessité », a-t-il poursuivi. Le PDG de Qantas prédit que ce type de mesure se généralisera dans le monde du transport aérien, alors que les gouvernements et les compagnies aériennes réfléchissent actuellement, selon lui, à l’instauration de carnets électroniques de vaccination.

D’autres grandes compagnies aériennes ont cependant jugé qu’il était trop tôt pour s’avancer sur ce que seraient les exigences en matière de transport aérien une fois qu’un vaccin sera largement disponible. « Nous n’avons aucun projet concret à annoncer à ce stade au sujet du vaccin car il est toujours en train d’être développé et qu’il faudra du temps pour qu’il soit distribué », a déclaré un responsable de Korean Air.

Le secteur aérien très touché par la crise

Japan Airlines a également affirmé ne pas avoir le projet de demander aux voyageurs étrangers de se faire vacciner, demandant pour l’instant à ses « passagers de suivre les règles de leur pays de destination, comme le fait de se faire tester ». L’Australie a fermé ses frontières depuis mars pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Plusieurs dizaines de milliers d’Australiens sont de ce fait bloqués à l’étranger, le gouvernement n’autorisant le retour que d’un nombre limité de ses ressortissants chaque semaine.

Cette politique d’isolement semble avoir porté ses fruits, puisque le pays n’a enregistré depuis le début de la pandémie que 907 décès pour un peu plus de 27.800 cas. Frappée de plein fouet,​ comme toutes les autres compagnies aériennes du monde, par le ralentissement brutal du trafic aérien dû à l’épidémie, Qantas a supprimé 8.500 emplois et cloué au sol plus de 200 avions. Plusieurs compagnies se sont totalement effondrées à cause de la pandémie, et notamment Virgin Australia, LATAM et Flybe.