Un panneau informant des restrictions, à Londres le 2 novembre 2020. — Guy Bell//SIPA

Les Anglais vont être un peu moins contraints dans leurs sorties. Downing street a confirmé samedi que le confinement instauré en Angleterre pour quatre semaines ne sera pas prolongé au-delà du 2 décembre. A cette date, cette province britannique retournera à un système de restrictions locales pour limiter la deuxième vague du coronavirus.

D’autres annonces le 26 novembre

L’annonce officielle sera faite lundi par le Premier ministre Boris Johnson, ont indiqué dans un communiqué les services du Premier ministre. Le « plan de restrictions locales à trois niveaux », reprendra les mêmes niveaux de restriction qu’avant le confinement, mais « davantage de zones seront placées dans un niveau supérieur afin de garder le virus sous contrôle » et de « préserver les acquis du confinement ». Il sera discuté en détail et approuvé dimanche lors d’une réunion du gouvernement, puis présenté lundi devant le Parlement. « Les ministres annonceront jeudi sous quel niveau de restrictions sera placée chaque région », selon Downing street.

Le plan dévoilé lundi pour l’Angleterre « exposera aussi les modalités selon lesquelles les gens pourront voir leurs proches à Noël », ont ajouté les services du Premier ministre, rappelant que « les ministres ont clairement indiqué que ce ne sera pas une période des fêtes normale ». « Les récents développements positifs concernant les vaccins et les tests de masse permettent d’espérer que le recours aux restrictions pour lutter contre le virus pourra être progressivement réduit d’ici au printemps ».

Au Royaume-Uni, le pays le plus endeuillé d’Europe avec plus de 54.600 morts dus au coronavirus, chaque province britannique décide de sa propre stratégie face à la crise sanitaire. Celles-ci peuvent donc aller dans des directions opposées. Cette annonce du déconfinement en Angleterre arrive ainsi au lendemain d’un renforcement des restrictions dans 11 zones d’Écosse et de l’annonce d’un nouveau confinement en Irlande du Nord, qui durera deux semaines, jusqu’au 11 décembre.