Le temps presse mais les négociations vont devoir attendre. Michel Barnier, le négociateur français du Brexit, a annoncé la suspension des discussions post-Brexit avec son homologue David Frost, en raison d’un cas de Covid-19 dans son équipe.

🇪🇺🇬🇧 update: one of the negotiators in my team has tested positive for COVID-19. With @DavidGHFrost we have decided to suspend the negotiations at our level for a short period. The teams will continue their work in full respect of guidelines.