Fabien Binacchi et Michel Bernouin

Sur la terrasse d'un restaurant de Monaco, encore ouvert pendant le confinement en France — ANP / 20 Minutes

Alors qu’il avait jusque-là calqué ses mesures anti-épidémie sur celles de la France, le gouvernement princier n’a pas décidé de fermer les « commerces non essentiels ».

A Monaco, les nombreux travailleurs français se permettent donc des « petits plaisirs » auxquels ils n’ont plus droit avec le confinement.

Boire une bière en terrasse. Se faire servir son déjeuner. Faire du shopping. Dans la Principauté de Monaco, où les restrictions pour juguler l’épidémie de Covid-19 ne concernent pas les bars et les restaurants, ni les autres commerces d’ailleurs, les nombreux travailleurs français se permettent des « petits plaisirs » auxquels ils n’ont plus droit avec le confinement.

« Je vais de temps en temps manger au pub qui est juste à côté de mon travail. Ça fait du bien. Ça nous manque un peu en France en ce moment », raconte Marion, qui habite près de Nice et travaille sur le Rocher. Ceux qui « ont cette chance » n’hésitent pas. Les rues sont animées. Certains, à l’esprit un peu cabotin, font même marronner leurs connaissances, restées de l’autre côté de la frontière, à coups de selfies.

Dans les restos jusqu’à 21h30

Alors qu’il avait jusque-là calqué ses mesures anti-épidémie sur celles de la France, le gouvernement princier n’a pas décidé de fermer les « commerces non essentiels ». Depuis le 1er novembre en revanche, un couvre-feu est en vigueur de 20 h à 6 h avec des possibilités de dérogation. Y compris pour se rendre dans un restaurant jusqu’à 21h30.

Les salons de coiffure et de beauté restent ouverts - ANP / 20 Minutes

Dans ces établissements, on peut même manger à l’intérieur. Mais la réservation est obligatoire pour que les gérants aient le numéro de téléphone des clients, en cas de… cas contacts. Mais en pratique, lorsqu’on se présente, il y a parfois moyen de s’arranger. « On va dire que vous m’avez appelé tout à l’heure, OK ? Vous êtes combien déjà ? », lance un restaurateur à un groupe de travailleurs affamés.

« Comme une injustice »

Les commerces tournent presque normalement. Les salons de coiffure ont notamment vu leurs carnets de rendez-vous se remplir. « On a eu beaucoup de chance que notre gouvernement ait pris les bonnes décisions, n’ait pas suivi ce qui s’est passé en France et ne nous ait pas accablés avec une fermeture », a expliqué sur Monaco Info Nicolas Matile-Narmino, le président de l’Union des commerçants et artisans de Monaco.

Une situation qui a fait réagir, à quelques kilomètres de là, Christian Estrosi. « Alors que nous partageons la même carte sanitaire, et que les gouvernements français et monégasque ont décidé de mutualiser les moyens, je mesure à quel point la différence de traitement entre commerçants est ressentie comme une injustice », lâche le maire de Nice.

Lundi soir, il réclamait « au gouvernement français, si notre baisse, d’ici la fin de l’année, est suffisamment significative, de veiller à une harmonisation des règles entre la principauté et notre métropole ».