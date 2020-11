Les leaders européens d’extrême droite, en Italie, avant les européennes de 2019. (archives) — Minako Sasako/AP/SIPA

La crise sanitaire n’alimente pas nécessairement, à ce stade, le vote national-populiste en Europe alors qu’elle a favorisé une « dynamique de sanction » à l’encontre de Donald Trump aux Etats-Unis, selon une étude publiée ce mercredi par la fondation Jean-Jaurès. En Europe, « l’effet de la crise ne semble pas alimenter pour l’heure de manière uniforme le vote pour les partis nationaux-populistes », affirment les auteurs de cette étude, Gilles Ivaldi, chargé de recherches au Cevipof, et Oscar Mazzoleni, professeur de sciences politiques.

L’étude constate « l’absence d’effet mécanique de la crise sanitaire sur la probabilité de voter pour des forces » comme le Rassemblement national en France ou l’AfD en Allemagne. En Suisse, les auteurs n’observent pas non plus « de tendance à sanctionner » l’UDC dans la coalition au pouvoir. La raison invoquée est « l’effet classique de "drapeau" » qui postule qu’en temps de crise, lorsque la nation est menacée, les dirigeants en place bénéficient d’un soutien public accru, car jugés « plus crédibles, plus compétents » pour combattre le coronavirus.

Exception en Italie

Les inquiétudes sur les conséquences économiques de la crise sanitaire sont certes « particulièrement fortes » en Italie et en France, pays sévèrement affectés par la pandémie, et « plus faibles » en Allemagne ou en Suisse, pays dans lesquels l’épidémie paraissait contrôlée au moment de l’étude menée en septembre dans ces quatre pays ainsi qu’aux Etats-Unis. Mais les électeurs les plus inquiets « n’apparaissent pas, pour l’heure, plus enclins à se tourner systématiquement vers des partis » d’extrême droite tels que le RN ou l’AfD.

En revanche, en Italie, l’effet de ces inquiétudes semble « de nature à nourrir le vote en faveur des deux principaux partis » d’opposition nationaux-populistes, la Ligue (extrême droite) et les Fratelli d’Italia (néofasciste). Aux Etats-Unis à l’inverse, l’étude pointe une « dynamique de sanction » avec des inquiétudes économiques qui ont agi cette fois à la baisse sur les intentions de vote en faveur de Donald Trump.

« Les inquiétudes économiques de la pandémie de Covid-19 ont pu constituer un talon d’Achille du national-populisme trumpiste au pouvoir, notamment au sein de l’électorat modéré », notent les auteurs. Pour autant, « face aux difficultés des gouvernements de répondre aux demandes sociales urgentes, les partis de la droite national-populiste, de par leur stratégie anti-establishment et leur discours nationaliste, sont en mesure de capitaliser sur la frustration de l’électorat le plus soucieux de l’évolution socio-économique du pays », préviennent les auteurs.