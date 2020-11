Chris Krebs savait, selon les médias américains, que ses jours étaient comptés. Mardi, Donald Trump a annoncé qu’il avait limogé le patron de l’agence gouvernementale en charge de la sécurité des élections, qui avait contredit ses accusations de fraude en estimant que la présidentielle du 3 novembre avait été « la plus sûre de l’histoire des Etats-Unis ».

« La récente déclaration de Chris Krebs sur la sécurité des élections de 2020 était très inexacte, puisqu’il y a eu des irrégularités et des fraudes massives – notamment des morts qui ont voté et des observateurs qui n’ont pas été autorisés dans les bureaux de vote », a écrit le président sortant. « C’est pourquoi, Chris Krebs a été démis de ses fonctions de directeur de l’agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures, avec effet immédiat. »

...votes from Trump to Biden, late voting, and many more. Therefore, effective immediately, Chris Krebs has been terminated as Director of the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency.