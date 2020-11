Illustration de boy scouts américains, le 10 février 2014 à Chevy Chase, Md. Tessier, dans le Maryland. — Luis M. Alvarez/AP/SIPA

Depuis février, près de 100.000 personnes ont déposé plainte contre les Boy Scouts of America​ pour abus sexuels. Les victimes avaient jusqu’au 16 novembre, soit ce lundi, pour bénéficier d’un fonds d’indemnisation mis en place par la principale organisation de scoutisme des Etats-Unis.

Selon Paul Moses, avocat de certaines victimes, « à ce jour, 95.000 plaintes ont été déposées » par des Américains âgés de 10 à plus de 90 ans. Ces chiffres sont bien plus élevés que ceux des plaintes déposées ces dernières années contre le clergé catholique et révèlent l’ampleur des abus présumés commis par des chefs scouts.

Les scouts, un environnement « parfait » pour pédophiles

« A notre connaissance, il y a eu 11.000 plaintes globalement contre l’Eglise catholique », soit huit fois moins que chez les Boy Scouts, a relevé Andrew Van Arsdale, membre d’une équipe d’avocats qui représente les victimes de ces abus. « C’est de loin le plus gros scandale d’abus sexuel aux Etats-Unis », a renchéri Paul Moses, en soulignant que le scoutisme avait longtemps offert un environnement « parfait » pour pédophiles : « les garçons prêtent un serment de loyauté, sont éloignés de leurs parents, et isolés en pleine nature. »

« Nous sommes horrifiés par le nombre de vies ayant souffert des abus passés chez les Scouts et touchés par le courage de ceux qui sont sortis du silence », a commenté, sans confirmer les chiffres, Boy Scouts of America (BSA) dans un communiqué. « Nous avions volontairement ouvert un processus facile d’accès pour aider les victimes à demander des compensations. Leur réponse est déchirante, nous sommes sincèrement désolés », ajoute cette organisation, fondée en 1910 et qui compte environ 2,2 millions d’adhérents âgés de 5 à 21 ans.

Les « dossiers de la perversion »

Plombée par des accusations d’abus sexuels qui ont déjà donné lieu à de coûteux procès, elle a déposé le bilan en février afin de geler toutes les demandes de dédommagement déposées par d’anciens boy-scouts devant la justice et de les rediriger vers un fonds d’indemnisation. Les Scouts américains, qui évaluent leurs actifs à plus d’un milliard de dollars, n’ont pas indiqué quel montant ils entendaient consacrer à ce fonds. Vont désormais s’ouvrir des négociations entre les groupes de victimes, Boy Scouts of America et leurs assureurs pour déterminer les montants à allouer.

« Les scouts vont probablement devoir vendre certaines de leurs propriétés », c’est un processus « compliqué » qui pourrait durer un ou deux ans, selon Me Moses qui, en 2010, avait obtenu près de 20 millions de dollars pour un ancien boy scout abusé par son chef. Le verdict de ce procès avait également entraîné la publication d’archives secrètes, surnommées les « dossiers de la perversion », qui contenait les noms de milliers de chefs scouts, soupçonnés d’avoir commis des agressions sexuelles sur les enfants dont ils avaient la charge. La plupart n’avaient jamais été signalés aux autorités, l’organisation se bornant à les écarter. Les actions en justice se sont depuis multipliées contre Boy Scouts of America, notamment après l’allongement par plusieurs Etats des délais de prescription pour les agressions pédophiles.