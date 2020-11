C'est le nouvel angle d'attaque du camp Trump pour dénoncer le «vol» de la présidentielle américaine: le logiciel électoral Dominion aurait selon lui effacé ou réattribué à son rival des millions de votes destinés au président. Qu'en sait-on ? 20 Minutes fait le point.

Dominion Voting Systems est une entreprise canadienne fondée en 2003 et dont le siège social américain se trouve à Denver, dans l'Etat du Colorado. Spécialisée dans les technologies électorales, elle fournit à des autorités locales les machines et le logiciel associé que de nombreux Américains utilisent pour voter.

Selon une étude de l'école de commerce Wharton de l'université de Pennsylvanie, sa technologie concernait plus de 71 millions d'électeurs américains en 2016, dans un total de 1.635 collectivités. Ce qui en fait le deuxième plus gros fournisseur du pays, derrière l'entreprise Election Systems & Software.

Donald Trump a relayé jeudi dans un tweet, en lettres capitales, des informations de la chaîne conservatrice One America News Network (OANN) selon lesquelles le logiciel Dominion aurait «effacé 2,7 millions de votes Trump à travers le pays», et que des centaines de milliers de votes qui lui étaient destinés avaient été réattribués à Joe Biden dans des Etats utilisant la technologie Dominion.

“REPORT: DOMINION DELETED 2.7 MILLION TRUMP VOTES NATIONWIDE. DATA ANALYSIS FINDS 221,000 PENNSYLVANIA VOTES SWITCHED FROM PRESIDENT TRUMP TO BIDEN. 941,000 TRUMP VOTES DELETED. STATES USING DOMINION VOTING SYSTEMS SWITCHED 435,000 VOTES FROM TRUMP TO BIDEN.” @ChanelRion @OANN