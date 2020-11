Huit jours après l’annonce des résultats de la présidentielle, Donald Trump n’a toujours pas reconnu sa défaite face à Joe Biden. Mais, par petites touches, ou lapsus successifs, il s’en rapproche. « Il a gagné parce que l’Election était truquée », a-t-il tweeté dimanche matin, évoquant l’ancien vice-président de Barack Obama. Certes, le président américain a une nouvelle fois mis en avant l’hypothèse de fraudes massives, qu’aucun élément concret ne vient accréditer.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg