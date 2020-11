Les négociations s’annoncent âpres. Après le Brexit, le Royaume-Uni doit garder le contrôle de ses lois, de son commerce et de ses eaux, et ne « changera pas » de position là-dessus, a averti dimanche le négociateur britannique David Frost avant un nouveau cycle de négociations à Bruxelles sur la future relation avec l’UE.

« Telle a été notre position constante depuis le début et je n’en changerai pas », a écrit sur Twitter David Frost, précisant qu’il devait s’entretenir dans l’après-midi avec le négociateur de l’UE Michel Barnier.

« Nous nous efforçons d’obtenir un accord, mais le seul possible est un accord qui soit compatible avec notre souveraineté et qui reprenne le contrôle de nos lois, de notre commerce et de nos eaux », a-t-il expliqué.

