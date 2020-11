Des soldats éthiopiens près de la région séparatiste du Tigré. — EDUARDO SOTERAS / AFP

Le président de la région éthiopienne dissidente du Tigré a revendiqué dimanche les tirs de roquettes qui ont frappé la veille la capitale de l’Erythrée frontalière, accusant à nouveau l’armée d’Asmara d’aider l’armée éthiopienne qui combat les forces du Tigré. « Les forces éthiopiennes utilisent elles aussi l’aéroport d’Asmara » pour faire décoller les avions qui bombardent le Tigré, ce qui en fait « une cible légitime », a déclaré Debretsion Gebremichael, accusant en outre une nouvelle fois l’armée érythréenne d’être engagée dans des combats au sol au Tigré, région du Nord de l’Ethiopie.

Plusieurs roquettes ont frappé samedi les abords de l’aéroport d’Asmara, ont indiqué dans la nuit deux diplomates basés à Addis-Abeba, sans pouvoir faire état d’un bilan humain ou d’éventuels dégâts. Les autorités érythréennes n’ont pas réagi dans l’immédiat. « C’est un secret de polichinelle que les deux dirigeants », éthiopien Abiy Ahmed et érythréen Issaias Afeworki, « utilisent cet aéroport pour déployer des forces de l’autre côté de la frontière » entre l’Erythrée et le Tigré « et nous attaquer », a-t-il ajouté.

Le Tigré accuse l’Erythrée d’aider l’Ethiopie

Samedi, le Commandement des forces du Tigré avait accusé l’Erythrée de prêter main forte à l’armée fédérale éthiopienne en laissant son aviation décoller du territoire érythréen, mais aussi en intervenant militairement dans les combats au Tigré. Les troupes du Tigré « combattent les forces érythréennes depuis quelques jours sur plusieurs fronts », a répété dimanche le président de la région, des affirmations qui ne peuvent être vérifiées de source indépendante, en raison du blackout imposé à la région et des restrictions de déplacement des journalistes.

L’Erythrée est l’ennemi juré du Front de libération des Peuples du Tigré (TPLF), parti qui dirige la région du Tigré et a contrôlé durant presque trente ans l’appareil politique et sécuritaire en Ethiopie. Les tirs contre Asmara sont une escalade majeure dans le conflit au Tigré, dont de nombreux observateurs craignent non seulement qu’il entraîne l’Ethiopie, deuxième pays le plus peuplé d’Afrique (100 millions d’habitants) et mosaïque de peuples, dans une guerre communautaire incontrôlable, mais aussi qu’il déstabilise toute la région de la Corne.

Ethiopie et Erythrée se sont affrontées dans une guerre meurtrière entre 1998 et 2000, à l’époque où le TPLF était tout-puissant à Addis Abeba. Les deux pays sont restés à couteaux tirés jusqu’à ce que Abiy Ahmed devienne Premier ministre en 2018 et fasse la paix avec Asmara, ce qui lui a valu le prix Nobel en 2019. Abiy Ahmed a lancé le 4 novembre une opération militaire au Tigré pour y installer des « autorités légitimes », après des mois de tensions avec le TPLF, qu’il a progressivement écarté ces dernières années du pouvoir à Addis Abeba.