C’est à l’occasion des funérailles de sa grand-mère qu’il avait pu prendre la fuite. La police fédérale américaine a annoncé vendredi avoir mis fin à la cavale de Leonard Moses, un détenu qui s’était enfui en 1971. Il purgeait alors une peine de prison à vie après sa condamnation en 1968 pour le meurtre d’une habitante de Pittsburgh, selon un communiqué du FBI.

FBI Pittsburgh Announces Arrest of Wanted Fugitive Nearly 50 Years After His Escape from Custody@FBIPittsburgh https://t.co/6RfZbd9qHo pic.twitter.com/56Q7CDjw6S