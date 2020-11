Donald Trump après une conférence de presse à la Maison Blanche sur le Covid-19, le 13 novembre 2020. — E.VUCCI/AP/SIPA

Ça ne s'arrange pas pour le président américain. Vendredi, la campagne de Donald Trump a essuyé trois nouveaux revers en justice sur des recours déposés pour contester les résultats du scrutin du 3 novembre. De plus en plus isolé, le président américain a encouragé ses supporters à se mobiliser à travers tout le pays ce week-end pour contester la victoire de Joe Biden.

Dans le Michigan, vendredi, un juge a refusé de bloquer la certification des résultats, notant que les observateurs contestant la tabulation des votes n'avaient «pas assisté à une réunion le 29 octobre» où le processus avait été expliqué.

A Michigan judge has denied the Trump campaign's motion to cease certification of the vote in Detroit, noting that if the election challengers had attended orientation, they would know that what they were witnessing was routine.https://t.co/iU0BB9Wqoa pic.twitter.com/Wgos3XPUoX — Andrew Fleischman (@ASFleischman) November 13, 2020

Dans l'Arizona, les avocats de Donald Trump ont été forcés de retirer leur recours qui n'avait aucune chance d'aboutir dans le comté de Maricopa (Phoenix). La veille, de nombreux témoins avaient reconnu qu'ils n'étaient «pas certains» que leur vote n'ait pas été compté.

🚨BREAKING: The day after a full court hearing, GOP plaintiffs tell Arizona Court "Since the close of yesterday’s hearing, the tabulation of votes statewide has rendered unnecessary a judicial ruling as to the presidential electors."



Trump is now 1-13.https://t.co/PzqlFBxH5A — Marc E. Elias (@marceelias) November 13, 2020

En Pennsylvanie, enfin, une cour a jugé qu'accepter des bulletins postaux retardataires n'était pas anticonstitutionnel. La Cour suprême des Etats-Unis doit toutefois encore se prononcer sur ce point. Mais même si ces bulletins étaient rejetés, l'avance de Joe Biden, qui dépasse les 40.000 voix, devrait être suffisante.

New: 3rd Circuit upheld a lower court order rejecting a constitutional challenge to PA's extended, post-Election Day deadline for absentee ballots. A separate challenge remains pending before SCOTUS, though, so the fate of those ballots remains unsettled https://t.co/lg7fMasCyd pic.twitter.com/e4rzoInKFC — Zoe Tillman (@ZoeTillman) November 13, 2020

Donald Trump persiste

Jeudi et vendredi, le président américain a accusé le logiciel Dominion Voting Systems, qui équipe les machines à voter de 28 Etats, d’avoir « effacé 2,7 millions de votes pro-Trump dans le pays ». Mais il a aussitôt été désavoué par l'agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA). Selon cette dernière, l'élection a été «la plus sûre» jamais organisée, sans «aucun signe» de piratage ou de vote accidentellement changé.

La semaine prochaine pourrait toutefois marquer un tournant dans sa stratégie de contestation, alors que la Géorgie devait avoir achevé son recompte, pour une certification de ses résultats attendue le 20 novembre.