La carte de la présidentielle américaine selon les projections des médias américains au 13 novembre 2020. — 270towin

306-232. Le dépouillement a tenu l’Amérique en haleine, mais la victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine devrait au final être confortable, avec un net avantage au collège électoral et plus de 5 millions de voix d’écart – même si on est loin de la vague bleue annoncée. Vendredi, les médias américains ont projeté la victoire du démocrate en Géorgie, et celle de Donald Trump en Caroline du Nord.

Avec, sur le papier, un total 306 grands électeurs, Joe Biden possède une marge de sécurité importante sur la majorité absolue (270). Et même avec un recompte en cours en Géorgie, et un autre possible dans le Wisconsin, Donald Trump, qui conteste les résultats, aurait besoin de renverser les résultats dans trois ou quatre Etats pour créer la surprise lors du vote du collège électoral le 14 décembre prochain.

Félicitations de la Chine

Même si les résultats ne seront pas certifiés avant plusieurs semaines, les dirigeants du monde entier ont déjà félicité Joe Biden pour sa victoire. Vendredi, Pékin a rejoint le reste de la communauté internationale, indiquant « respecter le choix du peuple américain ».

Donald Trump, lui, continue de contester les résultats devant les tribunaux. Mais vendredi, ses avocats, qui n’ont pas apporté la moindre preuve de fraude, ont essuyé trois revers consécutifs dans le Michigan, en Arizona et en Pennsylvanie. Même s’il a appelé ses supporters à se mobiliser ce week-end, le président américain se trouve plus que jamais isolé. Et la certification des résultats en Géorgie, vendredi prochain, pourrait le forcer, si la victoire de Joe Biden est confirmée, à accepter le verdict des urnes.