Très touchée par la deuxième vague de l’épidémie de coronavirus, la Belgique a vraisemblablement atteint cette semaine le pic des hospitalisations, avec une légère décrue des entrées en soins intensifs​, ont indiqué ce vendredi les autorités sanitaires.

« Malgré de légères améliorations, la situation reste particulièrement grave », a souligné le Premier ministre, Alexander De Croo, à l’issue d’une nouvelle réunion consacrée à la crise. A ce stade, le dirigeant a exclu tout assouplissement des restrictions en vigueur. « Compte tenu de la réouverture des écoles ce lundi 16 novembre, une extrême prudence reste de mise et le Comité de concertation [associant les chefs des différents exécutifs de cet Etat fédéral] a décidé de maintenir les mesures en vigueur actuellement », a-t-il ajouté.

Des chiffres encourageants

Ce pays de 11,5 millions d’habitants, où un nouveau confinement a été décidé le 30 octobre pour six semaines, recensait vendredi 520.393 cas de coronavirus depuis le début de la pandémie, et 13.891 décès.

S’il est un des Etats européens les plus endeuillés, le pays observe désormais un ralentissement de la circulation du virus (le taux d’incidence est inférieur à celui enregistré en France selon plusieurs sources) ainsi que des nouvelles admissions à l’hôpital. Jeudi, pour la première fois depuis plus de trois semaines, le nombre des nouvelles hospitalisations est repassé sous la barre des 400 par jour, a annoncé en conférence de presse Yves Van Laethem, un des porte-parole des autorités. Et lors de la semaine écoulée, il y a eu presque autant de sorties que d’entrées à l’hôpital.

Le pays comptabilisait 7.010 malades hospitalisés, dont 1.452 en unités de soins intensifs, un chiffre en recul pour le troisième jour consécutif. Dès lors, a déclaré Yves Van Laethem, « on peut estimer, sous réserve de mauvaise surprise dans les jours qui viennent, que le pic du nombre de patients en soins intensifs a été enregistré il y a quatre jours [le 9 novembre] avec 1.474 » entrées. Ce chiffre, a enchaîné l’infectiologue, « reste impressionnant » et « procure une charge de travail considérable dans les hôpitaux qui continuent à tourner à plein régime ». Pour Alexander De Croo, le nombre de malades en soins intensifs est à « un plateau depuis la semaine dernière », tandis que le total des hospitalisés « recule légèrement ».

Concernant l'« incidence », soit la circulation du virus au sein de la population, les chiffres officiels classent désormais la Belgique « au sixième rang » en Europe, a affirmé Yves Van Laethem. Elle était première il y a deux semaines. Il a estimé envisageable, à ce rythme, de retomber début décembre au chiffre de 1.000 contaminations par jour en Belgique, contre près de 7.000 vendredi.

Des vacances étendues

Le chiffre quotidien des décès ralentit, lui, bien plus lentement. Le pays en a recensé près de 200 chaque jour au cours de la semaine écoulée, et un total d’environ 2.500 depuis deux semaines.

Pour lutter contre la propagation du virus, cafés et restaurants sont fermés au niveau national depuis le 19 octobre, et les commerces jugés non essentiels (hors alimentation, pharmacies, librairies) depuis le 2 novembre. Les vacances scolaires de Toussaint ont été étendues à deux semaines (au lieu d’une normalement), tandis que l’enseignement supérieur se fait désormais entièrement à distance, sauf rares exceptions.