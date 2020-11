Sept membres de la Force multinationale d’observateurs (FMO) dans le Sinaï égyptien, dont un Français, cinq Américains et une Tchèque, ont été tués jeudi dans le crash de leur hélicoptère au sud de la péninsule.

« Nous sommes profondément attristés par la perte de sept de nos collègues militaires de trois pays, morts dans un crash d’hélicoptère lors d’une mission de routine. Le bilan inclut une Tchèque, un Français et cinq membres américains de la FMO », a indiqué la force tard jeudi soir dans un communiqué. Un précédent bilan faisait état de huit morts dont six Américains.

Un membre américain de la force, chargée de surveiller la paix entre Israël et l’Egypte, a survécu au crash et a été évacué pour recevoir des soins, selon un communiqué de la FMO qui précise que l’accident a eu lieu lors d’une « mission de routine près de Charm el-Cheikh en Egypte ».

« La FMO va conduire une enquête afin de déterminer la cause de l’accident », poursuit le communiqué, selon lequel « à ce stade, il n’y a pas d’information indiquant que le crash n’était pas un accident ».

A Prague, l’armée tchèque a affirmé dans un communiqué que « la cause du crash est un incident technique ». La victime tchèque a été identifiée comme étant le sergent Michaela Ticha, née en 1993. « Je suis terriblement désolé. On n’est jamais préparé pour ces choses. Condoléances à sa famille », a tweeté le chef d’état-major tchèque Ales Opata.

La FMO évoque des « efforts de coopération entre l’Egypte et Israël » à la suite du crash. L’armée israélienne a « proposé de fournir une aide médicale immédiate », a déclaré son porte-parole Jonathan Conricus. Un hélicoptère de l’armée « avec des militaires d’élite spécialisés dans le sauvetage a été dépêché à l’aéroport de Ramon (sud d’Israël) », a-t-il ajouté.

L’armée israélienne précise avoir offert son aide médicale et évacué le membre américain de la force blessé dans l’accident vers un hôpital en Israël. Le ministre israélien des Affaires étrangères Gabi Ashkenazi a exprimé ses « sincères condoléances aux familles de ceux qui ont été tués et un prompt rétablissement au blessé », selon un tweet du porte-parole du ministère Lior Haiat.

Sur Twitter, le président américain élu, Joe Biden, a adressé ses « sincères condoléances aux proches des Casques bleus », « morts sur l’île de Tiran » et a également souhaité « un prompt rétablissement à l’Américain survivant ».

I extend my deep condolences to the loved ones of the peacekeepers, including 6 American service members, who died on Tiran Island, and wish a speedy recovery to the surviving American. I join all Americans in honoring their sacrifice, as I keep their loved ones in my prayers.