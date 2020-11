President-elect Joe Biden speaks Monday, Nov. 9, 2020, at The Queen theater in Wilmington, Del. (AP Photo/Carolyn Kaster)/DECK322/20314631482354//2011092040 — Carolyn Kaster/AP/SIPA

Le pape François a félicité le président américain élu Joe Biden, a annoncé ce jeudi l’équipe de ce dernier, qui deviendra une fois investi le deuxième président catholique des Etats-Unis après John F. Kennedy.

« Le président élu Joe Biden a parlé ce matin avec Sa Sainteté le pape François. Le président élu a remercié Sa Sainteté d’avoir fait part de sa bénédiction et de ses félicitations », indique un communiqué de l’équipe Biden.

Biden désireux de « travailler » avec le pape

Le démocrate s’est dit désireux de « travailler » avec le pape, « sur la base de la croyance partagée dans la dignité et l’égalité de toute l’humanité, sur des questions comme l’attention portée aux personnes marginalisées et aux pauvres, la crise du changement climatique, et l’accueil et l’intégration des migrants et des réfugiés dans nos communautés ».

Joe Biden, qui a des origines irlandaises et a été éduqué dans une école catholique, vit sa foi ouvertement. Toutes les semaines ou presque, il assiste à la messe dans une petite église de sa ville de Wilmington, dans le Delaware.

Sa victoire, annoncée samedi, n’a toujours pas été reconnue par son rival, le républicain Donald Trump, qui crie au « vol » du scrutin. En 2016, interrogé sur Donald Trump, à l’époque candidat improbable à la Maison-Blanche, le pape avait lancé : « une personne qui veut construire des murs et non des ponts n’est pas chrétienne ». Le milliardaire avait jugé « honteux » qu’un responsable religieux « mette en doute la foi d’une personne ».