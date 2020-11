La police anglaise (illustration). — Frank Augstein/AP/SIPA

Les faits sont particulièrement horribles, surtout venant probablement d’une personne censée soigner et non tuer. Une infirmière de l’hôpital de Chester, dans l’ouest de l’Angleterre, a été arrêtée et inculpée jeudi de huit meurtres et dix tentatives de meurtres sur des bébés, a annoncé la police locale.

Déjà arrêtée sans suite en 2018 et 2019

Lucie Letby, une infirmière de 30 ans, est accusée à la suite de meurtres survenus dans l’unité néonatale de l’hôpital « sur la période allant de juin 2015 à juin 2016 », a précisé la police. La jeune femme, qui avait déjà été arrêtée sans suite en 2018 et 2019, a « de nouveau été arrêtée mardi 10 novembre et a été depuis lors inculpée ».

Gardée en détention, elle comparaîtra ce jeudi devant le tribunal de Warrington, situé à une trentaine de kilomètres de Chester.