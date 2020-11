Donald Trump lance un appel aux dons pour financer sa bataille juridique, mais aussi pour éponger sa dette de campagne — Steve Helber/AP/SIPA

Selon le Wall Street Journal, les dons récoltés depuis plusieurs jours par Donald Trump ne serviraient pas seulement à financer un « Fonds de défense électorale » visant à déployer une offensive judiciaire contre les soi-disant « fraudes » de l’élection présidentielle américaine. Le quotidien relève que les petits caractères sur les sollicitations expliquent que « la moitié – ou plus – de toute contribution sera utilisée pour rembourser la dette de sa campagne de réélection ».

La campagne Trump engage des poursuites dans au moins quatre États, dont le Michigan et la Pennsylvanie. Depuis mercredi matin, la campagne et le Comité national républicain ont envoyé des dizaines de SMS et de mails quotidiens disant qu’ils avaient besoin d’un soutien financier pour contester les procédures de vote, rapporte le journal. Mais lorsque l’on se rend sur la page de don et que l’on clique sur une clause de non-responsabilité, il est précisé que 50 % de toute contribution sera utilisée pour le remboursement de la dette de la campagne électorale générale et 50 % pour le compte de recomptage de la campagne.

Même stratégie pour Joe Biden

Par ailleurs, d’autres appels aux dons lancés ces derniers jours pour « protéger l’intégrité de cette élection », conduisent à une page de dons pour le comité « Make America Great Again » de Donald Trump. Cette fois, les petits caractères sur ces sollicitations indiquent que 60 % de chaque contribution servira à rembourser la dette de campagne et que 40 % iront au Comité national républicain.

Joe Biden a également lancé un appel à contribution afin de financer les futures batailles juridiques. Là aussi les petits caractères indiquent que « les premiers 142.000 dollars de toute contribution sont destinés au Comité national démocrate, et les 2.800 dollars suivants vont au compte de recomptage de M. Biden ». Ni les comités de campagne de Biden, ni ceux de Trump n’ont répondu à la demande de commentaire du journal.