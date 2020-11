MADE IN USA Après le grand discours de Joe Biden, notre correspondant aux Etats-Unis fait le point sur la situation, alors que Donald Trump a promis de nouveaux recours devant la justice

Présidentielle américaine: Joe Biden revendique la victoire mais Donald Trump s'accroche — 20 Minutes

Il a revendiqué une « victoire claire, une victoire pour le peuple ». A deux pas de chez lui, sur la scène de Wilmington, samedi soir, Joe Biden a promis de « rassembler l’Amérique ». Mais sa mission s’annonce difficile, entre Donald Trump qui refuse pour l’instant de reconnaître sa défaite et l’incertitude qui plane sur le Sénat, avec des républicains qui restent favoris, en attendant deux élections qui pourraient être décisives en Géorgie le 5 janvier.

Avant Joe Biden, c’est Kamala Harris qui s'est exprimée. Elle deviendra, si les résultats sont confirmés, la première femme, mais aussi la première Afro-Américaine et Indo-Américaine élue à la vice-présidence. Elle a rendu hommage aux suffragettes et « aux générations de femmes » qui lui ont ouvert la voie.

Joe Biden, lui, a tout particulièrement remercié la communauté afro-américaine pour l’avoir « toujours soutenu ». Et il a promis de se battre pour lutter contre « le racisme systémique », et de faire de la lutte contre le Covid-19 et le changement climatique ses priorités.

Donald Trump, de son côté, navait toujours pas jeté l'éponge, samedi soir. Son avocat Rudy Giuliani a promis de déposer des nouveaux recours devant la justice lundi. Mais de nombreux juristes estiment que l’avance de Joe Biden est trop importante pour que Donald Trump puisse inverser le verdict des urnes.