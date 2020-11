Joe Biden et Kamala Harris ont revendiqué la victoire à l'élection présidentielle le7 novembre 2020. — Andrew Harnik/AP/SIPA

De notre correspondant aux Etats-Unis,

Il est arrivé en courant, devant une foule en liesse rassemblée en « drive-in ». Et avec une énergie qu’on n’avait pas vraiment vue dans cette campagne, Joe Biden a revendiqué « une victoire claire, une victoire pour le peuple » à la présidentielle américaine, samedi soir. Même si Donald Trump n’a techniquement pas reconnu sa défaite et promis de déposer de nouveaux recours, Joe Biden a dépassé la majorité des grands électeurs et devrait, sauf rebondissement, être élu par le collège électoral, le 14 décembre, pour devenir le 46e président des Etats-Unis.

C’est d’abord Kamala Harris qui est montée sur la scène de Wilmington, dans le Delaware, pour un moment historique. Car si les résultats sont confirmés, l’ex-sénatrice de Californie deviendra la première femme, mais aussi la première personne afro-américaine et indo-américaine vice-présidente. Vêtue de blanc, en hommage aux suffragettes, elle a rendu hommage aux « générations de femmes », de toutes origines, qui lui ont « ouvert la voie ».

"Tonight, I reflect on their struggle, their determination, and the strength of their vision...and I stand on their shoulders," VP-elect Harris says, reflecting on the 19th Amendment and Voting Rights Act. “While I may be the first woman in this office, I will not be the last.” pic.twitter.com/Vaz4BhgqJB — NBC News (@NBCNews) November 8, 2020

Kamala Harris est la 1ere femme/1ere personne afro-américaine/indo-américaine VP-élue. Des membres de sa "sorority" de l'université Howard (l'une des 1eres sorority pour étudiantes afro-américaines, fondée en 1908) fêtent sa victoire (Sipa/J.Applewhite) https://t.co/CMoTdtGOXl pic.twitter.com/HOYTYgqIK7 — Philippe Berry (@ptiberry) November 8, 2020

Joe Biden veut « unifier l’Amérique » et s’attaquer au Covid

« Je m’engage à être un président qui rassemble et non pas qui divise », a lancé Joe Biden, en promettant « d’unifier l’Amérique ». Comme le veut la tradition, il a assuré qu’il travaillerait « aussi dur pour ceux qui ont voté pour [lui] que pour ceux qui ne l’ont pas fait » et ne serait pas un « président démocrate mais un président américain ».

BREAKING: President-elect Joe Biden: "The people of this nation have spoken. They delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people." https://t.co/eJ4LLajSB6 pic.twitter.com/7coj9EtgOA — ABC News (@ABC) November 8, 2020

Joe Biden uses his victory speech to thank Black voters — especially when his campaign looked bleakest.



"You've always had my back," he says. "And I'll have yours." pic.twitter.com/XVY1j8eP8z — Steve Saldivar (@stevesaldivar) November 8, 2020

Joe Biden a tout particulièrement remercié la communauté afro-américaine pour l’avoir « toujours soutenu ». Et il a promis de se battre pour lutter contre « le racisme systémique ».

Il veut également restaurer « la dignité et la décence » et a appelé démocrates et républicains à collaborer au Congrès. Mais si les républicains contrôlent le Sénat – on sera fixé le 5 janvier après deux seconds tours en Géorgie – Joe Biden retrouvera le républicain Mitch McConnell, qui avait mené une obstruction impitoyable face à Barack Obama. Dans son message de félicitations, l’ancien président démocrate l’a d’ailleurs rappelé : face à une pandémie, une crise économique et des injustices raciales, « le défi est immense ».