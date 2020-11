Présidentielle américaine EN DIRECT : Joe Biden remercie les électeurs américains de lui avoir offert une « victoire convaincante »…

9h28 : Office de tourisme des Etats-Unis

Je me permets de vous reposter le tout premier tweet du président élu, hier soir, peu après la déclaration de sa victoire. Pour voir notamment le clip qui l’accompagne : c’est vraiment de la communication politique de haute qualité. Bluffant. Vous cherchez n’importe quel symbole ou représentation : elle est probablement dans cette vidéo.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8