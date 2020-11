Kamala Harris et son mari Doug Emhoff, à Philadelphie, le 2 novembre 2020. — Michael Perez/AP/SIPA

Une « famille moderne » pour soutenir la vice-présidente Kamala Harras. Son mari, Doug Emhoff, a tweeté sa fierté après la victoire de sa femme aux côtés de Joe Biden. D’ailleurs sur le réseau social, le premier « Second Gentleman » se présente comme, « papa, mari de Kamala Harris, avocat, aspirant golfeur, défenseur de la justice et de l’égalité ».

So proud of you. ❤️❤️🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/Orb1ISe0dU — Doug Emhoff (@DouglasEmhoff) November 7, 2020

A 56 ans, comme son épouse, Doug Emhoff a sillonné le pays et participé activement – sur Zoom ou en personne – à la campagne démocrate, multipliant les déplacements quand Joe Biden était confiné chez lui, à Wilmington, en raison de la pandémie de coronavirus. Il a notamment passé la soirée précédant l’élection à Philadelphie, dans l’Etat-clé de Pennsylvanie, avec le chanteur John Legend. Pendant la campagne, il a assuré qu’il travaillerait à la Maison Blanche sur les questions d’accès à la justice pour les plus défavorisés.

Né le 13 octobre 1964 dans le quartier de Brooklyn dans une famille juive à New York avant de déménager en Californie, Douglas Emhoff a fait des études de droit à l’Université d’Etat de Californie. Cet avocat spécialisé dans le droit du divertissement a pris un congé sans solde fin août, quand Joe Biden a nommé Kamala Harris comme sa colistière. Il travaillait jusque-là pour la firme DLA Piper, basée à Los Angeles.

Ils se rencontrent lors d’une « blind date »

Il a deux enfants d’un premier mariage, Cole (26 ans) et Ella (21 ans). Il a divorcé en 2008 de sa première femme avec qui il est resté en très bons termes. En 2013, il rencontre Kamala Harris, alors procureure générale de Californie, lors d’une « blind date » organisée par une amie de celle-ci. Ils se marient l’année suivante.

Le couple et leurs deux enfants forment une « famille moderne », a dit Kamala Harris, en racontant que Cole et Ella, ses beaux-enfants l’appelaient « Momala ». Le couple est très soudé et Doug Emhoff donne l’image d’un mari entièrement dévoué à son épouse. En juin 2019, lors de la convention des démocrates de Californie, il n’avait pas hésité à sauter sur la scène pour protéger Kamala Harris d’un activiste qui lui avait pris le micro des mains.

Ce sportif accompli – tennis, base-ball – a récemment raconté que son épouse l’avait poussé à prendre l’habitude de faire du sport tous les jours. « Kamala et moi, on aime faire des marches en parlant, une dizaine de kilomètres, et quand on voit des escaliers, on les monte en courant », a-t-il dit au magazine Men’s Health.