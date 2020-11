Il était parti jouer au golf quand l’annonce de la victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine a été officialisée par les médias. De quoi lui gâcher la partie. Du coup à son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump ne semblait pas vraiment détendu. Et c’est sur Twitter qu’il s’est exprimé.

Le président américain sortant a ainsi estimé, tout en majuscule, avoir « gagné avec 71.000 millions de votes légaux ». Ajoutant encore que « des choses louches se sont passées, que les observateurs républicains n’ont pas été autorisés à voir ».

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!