Présidentielle américaine : Alors que les Pro-Biden fêtent la victoire, des partisans de Trump manifestent toujours — 20 Minutes

Des milliers d’Américains ont commencé à célébrer samedi la victoire de Joe Biden, exprimant leur joie par des cris et des concerts de klaxons quelques minutes après l'annonce de l'élection du candidat démocrate à la présidence des Etats-Unis.

A Washington, sous un soleil quasiment estival, la foule affluait vers la Maison Blanche et la Black Lives Matter Plaza, une partie de l’artère menant à la résidence présidentielle ainsi renommée au printemps dernier pour dénoncer les violences policières contre les Africains-Américains. La capitale fédérale est un bastion démocrate. Les panneaux Joe Biden et Kamala Harris, la future vice-présidente, ont refleuri dans les rues, fièrement portés par leurs supporteurs démocrates, tous portant le masque sanitaire et au nombre de plusieurs milliers.

Larmes d’émotion à New York

A New York, ville d’origine de Donald Trump, c’étaient les mêmes scènes : klaxons et célébrations. Catherine Griffin, 47 ans, versait même quelques larmes d’émotion. « Je suis heureuse que Donald Trump sorte de nos vies, espérons pour toujours – même si je n’en sais rien », disait-elle, appelant à avoir « un peu de normalité dans nos vies ».

Les rues de Manhattan ont retenti de cris et de klaxons, les habitants sont sortis dans la rue ou sur leur balcon, frappant souvent sur des casseroles. Spontanément, sous un soleil radieux et des températures quasi estivales, des milliers de personnes ont convergé vers des points stratégiques, à Columbus Circle, en bordure de Central Park, à Times Square ou encore devant la Trump Tower, QG de la Trump Organization sur la 5e Avenue où habitait Trump jusqu’à son départ pour Washington en 2016.

Dans le fief du démocrate, Wilmington, ville tranquille du Delaware, des célébrations ont également commencé samedi, tout comme à Philadelphie ou encore Atlanta.