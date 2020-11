Un discours d’apaisement et de réconciliation. Le démocrate Joe Biden, déclaré vainqueur de l’élection aux Etats-Unis par la plupart des médias américains, a promis ce samedi d’être « le président de tous les Américains ».

« Je suis honoré et empli d’humilité par la confiance que les Américains m’ont fait ainsi qu’à la vice-présidente élue » Kamala Harris, a déclaré Joe Biden dans un communiqué.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8