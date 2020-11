Election Day J + 3. Trois jours après le vote pour la présidentielle américaine, les résultats officiels se font toujours attendre. Si Joe Biden apparaît sur le point de remporter la course à la Maison-Blanche, aucun grand média américain n’a encore désigné le vainqueur.

Après une journée de suspense dans son fief de Wilmington, dans le Delaware, l’ancien vice-président de Barack Obama n’a finalement fait qu’une très brève allocution, ce vendredi soir, faute de résultat.

« Mes chers Américains, nous n’avons toujours pas de déclaration finale d’une victoire mais les chiffres offrent un tableau clair et convaincant : nous allons gagner cette élection », a-t-il déclaré, sa colistière Kamala Harris à ses côtés.

