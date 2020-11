Présidentielle américaine EN DIRECT : « Nous allons remporter cette course », déclare Joe Biden, les décomptes se poursuivent dans les Etats clés...

9h22 : Oh Phily !

On le sent, on le croit, on l’espère : c’est de la Pennsylvanie que viendra le glas de cette élection. Quoi de plus normal pour l’Etat qui accueille la célèbre « Liberty bell » ? 20 grands électeurs à gagner ici, si Joe Biden les gagne, la course est terminée, il est président. Le candidat démocrate a désormais ici une avance de 28.833 voix ici. Mais (mon Dieu) 190.000 voix sont encore à compter ici. Une grande majorité sont toujours à Philadelphie (Phily !).

Si on en croit Dave Wesserman, qui est allé voir au niveau des bureaux de vote de la plus grande ville de l’Etat, il manque surtout des bulletins dans des quartiers les plus démocrates de la ville, dont le secteur de l’université. Il pense que ces votes encore à compter devraient largement élargir l’avance de Joe Biden. Si on en croit notre expérience des quatre derniers jours, la Pennsylvanie fait souvent des mises à jour assez tôt (en début d’après-midi pour nous) : on espère que cette bonne habitude ne changera pas ce samedi.

Diving into the data, there are 21 Philly precincts that aren't reporting anywhere near their full vote, all in heavy D areas of the city... https://t.co/Gr3Vpwt3di? — Dave Wasserman (@Redistrict) November 7, 2020

Il est probable qu’une fois que Biden aura dépassé une avance d’un demi point (il est juste en dessous là maintenant) les médias pourront le déclarer vainqueur de l’Etat, et donc de la présidentielle.