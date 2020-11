Depuis le 4 novembre, c’est officiel : les Etats-Unis ne font plus partie de l’accord de Paris sur le climat. Une simple formalité pour le président climatosceptique Donald Trump qui n’a pas attendu 2020 pour mettre en pratique ses convictions en matière d’environnement.

Depuis son arrivée à la Maison-Blanche le 20 janvier 2017, le républicain aurait signé pas moins de 163 actes législatifs et réglementaires ayant affaibli la lutte contre le changement climatique et la pollution. Le climate deregulation tracker, tenu par l’université Columbia à New York, les a répertoriés.

Mais le président en place est en passe de se faire souffler le bureau ovale par son adversaire, le démocrate Joe Biden. Qui lui, s’est engagé à revenir dans cet accord pour le climat tant décrié par le clan trumpiste.

Pendant sa campagne, il a présenté un plan de 2.000 milliards de dollars pour que le pays atteigne la neutralité carbone d’ici 2050, et pour investir dans les énergies vertes et les infrastructures.

Today, the Trump Administration officially left the Paris Climate Agreement. And in exactly 77 days, a Biden Administration will rejoin it. https://t.co/L8UJimS6v2