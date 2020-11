ETATS-UNIS Enseignant à Nantes, Franck Insignares, Américain, suit avec passion et incrédulité les résultats des élections américaines. « Tout est encore possible », est-il convaincu

Franck Insignares, citoyen américain, vice-président de la Maison des Etats-Unis à Nantes. — C.Le Nagard/20Minutes

Franck Insignares, ressortissant américain vivant à Nantes, n’en revient pas du suspense de l’élection américaine.

Comme tous les expatriés américains, il suit les résultats heure par heure, à distance.

Il s’inquiète de tensions au pays compte tenu de l’incertitude du scrutin.

Les jours passent mais la réponse tarde à venir… Quel sera le nom du 46e président des Etats-Unis ? A l’heure actuelle, la question n’a toujours pas été tranchée et la confusion demeure outre-Atlantique. Une situation « incroyable » pour les Américains qui vivent en France, à l’image de Franck Insignares, expatrié depuis près de trente ans. Ce dernier est professeur de communication à l’école vétérinaire Oniris, à Nantes. Il est également vice-président de la Maison des Etats-Unis, une association qui permet de tisser des liens entre Américains et Nantais.

« Je ne pensais pas que ça allait prendre autant de temps, déclare-t-il. C’est vrai que cette année est vraiment particulière avec la pandémie mais la situation est incroyable ! Ça me rappelle l’élection en 2000 entre Bush et Al Gore. Il avait fallu attendre plus d’un mois pour avoir les résultats ! » L’enseignant âgé de 58 ans sourit en rafraîchissant la page internet de son smartphone. « Je regarde si ça bouge toutes les heures ! On discute de la situation avec des collègues américains et des groupes d’amis vivant aux Etats-Unis. On se tient informés en permanence. »

Un système électoral « très particulier »

Cette attente est aussi due à un système électoral bien spécifique selon l’Américain, originaire de Floride. « J’essaie d’expliquer à mes amis français comment ça fonctionne parce que c’est très particulier. On ne vote pas directement pour le président. C’est un système de grands électeurs et c’est le fameux nombre magique qui importe. Celui qui remporte le plus grand nombre de voix, remporte tous les grands électeurs de l’état, explique Franck. En Floride par exemple, il y en a 29 et ça a basculé pour Trump grâce au vote Latino. »

Pour l’emporter, Donald Trump ou Joe Biden doit obtenir le soutien d’au moins 270 grands électeurs sur les 538 du collège électoral américain. « Ça se joue à rien ! Pour moi tout est encore possible. »

« Ça peut vraiment dégénérer »

Pro-démocrate, Franck, aux origines colombiennes, considère que la politique qu’a exercée Trump pendant quatre ans a polarisé le pays. « Il y a des gens qui l’adorent et d’autres qui le détestent, déclare-t-il. Il y a vraiment deux Amériques bien différentes et c’est aussi le cas dans mon cercle familial. Mon frère, un ancien shérif, vote Trump par exemple. Mais ça ne fait pas de lui un nazi ou quelqu’un de raciste. Il faut dédiaboliser Trump. »

Face à l’issue incertaine des élections, Franck, qui a voté il y a un mois, craint que la situation se dégrade vite dans le pays. « Comme c’est très serré, ça peut vraiment dégénérer. Ça peut finir par déclencher des émeutes. »

Comme en 2016, les médias ont sous-estimé la popularité du président sortant. Mais pour Franck, le résultat actuel n’a rien d’étonnant. « Il y a quatre ans, je voyais déjà Trump venir. C’est quelqu’un qui a une vraie base électorale, pas comme Biden qui, pour les démocrates, ne représente pas forcément le candidat idéal. Trump, c’est presque un héros pour ses supporters. S’il n’y avait pas eu la pandémie et les manifestations du mouvement Black Lives Matter, je pense qu’il aurait été largement réélu. »