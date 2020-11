Donald Trump à Arlington, en Virginie, le 3 novembre 2020. — SAUL LOEB / AFP

Demandez le programme ! Avec This is America, son rendez-vous quotidien d’actualité internationale, 20 Minutes vous briefe au mieux pour tenter de comprendre ce mic-mac qu’est actuellement l'élection présidentielle. Ce jeudi, alors que nous attendons toujours les résultats de plusieurs Etats ( retrouvez notre live ici), nous nous penchons sur Donald Trump qui se fait rare, sur une passation de pouvoir qui interroge et sur Joe Biden qui bat le record de Barak Obama.

Mais tu n’es pas làààààà

Pour vivre heureux, vivons cachés. Depuis le scrutin du 3 novembre, Donald Trump se fait étonnamment rare (in real life, on va dire) et affiche un planning politique très dégagé, voire même vide. Pour la seconde journée consécutive, son administration a envoyé aux journalistes un agenda sans aucun engagement public. S'il ne se montre pas, le président américain multiplie quand même les tweets dénonçant une fraude électorale.

Aucun événement public à l'agenda de Donald Trump jeudi pic.twitter.com/n4SPtyHA3n — Jérôme Cartillier (@jcartillier) November 5, 2020

Besoin de se reposer après les derniers jours de campagne véritablement éreintants (dix meetings en quarante-huit heures), ou bien volonté de fuir la presse et de préparer sa stratégie ? Mercredi, alors qu’il était prévu qu’il prenne la parole, son équipe a finalement indiqué qu’il ne s’exprimerait pas. Quid de ce jeudi ?

Résiste, prouve que tu existes

Et s’il décidait de ne pas reconnaître sa (potentielle) défaite ? La question est sur toutes (enfin presque) les lèvres depuis que Donald Trump a annoncé mercredi son intention de faire recompter des voix dans certains Etats et de porter l’élection devant la Cour suprême. Evidemment pour le moment, le président est toujours en lice pour la fonction suprême, mais Joe Biden est favori. La tradition veut que, comme en France, le perdant reconnaisse rapidement sa défaite après l’annonce qu’un des candidats a atteint une majorité de grands électeurs (270). Un choix censé favoriser une passation pacifique du pouvoir dans une démocratie.

Néanmoins, le fait que Donald Trump ne se soit pas engagé à faire un tel geste en cas de défaite, interroge bon nombre d’observateurs aux Etats-Unis. Cette reconnaissance de défaite est une tradition, mais rien n’oblige un candidat à s’y soumettre. Mais alors, peut-on déclarer un vainqueur sans concession du vaincu ? D’après le Transition Integrity Project, cité par USA Today, la réponse est oui. Les deux faits sont décorrélés, étant donné que le vote populaire n’est pas annulé ou remis en question par le refus d’un candidat de reconnaître sa défaite.

Si Donald Trump continue d’affirmer qu’il a gagné l’élection même en cas de résultats contraires, Joe Biden pourrait demander le jour de son inauguration le 20 janvier au Secret service de le chasser physiquement de la Maison Blanche, à partir de midi très exactement, selon le 20e amendement de la Constitution. Situation somme toute peu probable. En revanche, si une bataille judiciaire s’enclenche et que celle-ci repousse la validation par le Congrès (normalement 15 jours avant l’inauguration) du vote des grands électeurs, pendant que dans le même temps Donald Trump refuse de quitter la Maison Blanche, là, Houston, on aurait un problème. Car rien ne peut être fait tant que le Congrès n’a pas entériné les résultats.

Bien sûr, comme le dit Vox, si Donald Trump saisit la Cour suprême et que celle-ci donne un vainqueur, après que le Congrès a validé les résultats (et avec un vainqueur différent), on entre dans une crise constitutionnelle historique, mais ça c’est une autre histoire. Pour un prochain This is America, peut-être ?

Joe casse la baraque

Un record. A l’heure actuelle, Joe Biden a remporté un nombre de voix plus important que tout autre candidat à la présidence dans l’histoire des Etats-Unis. Ce jeudi, à l’heure où sont écrites ces lignes, plus de 72 millions de voix en sa faveur ont été comptabilisées. Battant ainsi un record détenu précédemment par un certain Barack Obama depuis 2008. Donald Trump va sans doute le dépasser aussi.

BREAKING: Joe Biden has surpassed Barack Obama’s 2008 popular vote total, breaking the record for most votes ever received by a candidate at a US Presidential Election. — US Politics Polls (@USPoliticsPoll) November 4, 2020

La participation exceptionnelle des électeurs (67 %) de ce scrutin explique évidemment ces chiffres. Mais voilà, si une majorité de votes populaires suffisait à ouvrir les portes de la Maison Blanche, Hillary Clinton serait au courant. En 2016, rappelez-vous, elle avait perdu contre Donald Trump avec trois millions de voix en plus… mais seulement 227 grands électeurs.