DECRYPTAGE Comme en 2016, la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin seront cruciaux, mais certains Etats du Sud peuvent également faire pencher la balance entre Donald Trump et Joe Biden

Sept Etats américains restent indécis. — 270towin

En 2016, Hillary Clinton avait perdu à cause de trois Etats : la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin. Quatre ans plus tard, alors que le suspense est maximal entre Donald Trump et Joe Biden, l’élection va également se jouer au même endroit, dans la « Rust belt », avec un dépouillement du vote anticipé au ralenti. Mais également en Arizona, en Géorgie, en Caroline du Nord et dans le Nevada. 20 Minutes fait le point sur ces Etats clés.

Scénario possible: une victoire sur le fil de Biden 270-268, s'il gagne l'Arizona (probable), Wisconsin (assez probable), et Michigan (pas sûr du tout). Gagner la Pennsylvanie ne serait pas suffisant pour Trump. Attention quand même, pas fini pour NV, GA et NC #Election2020 pic.twitter.com/Vqtxf9b1YE — Philippe Berry (@ptiberry) November 4, 2020

Arizona : Biden favori, les résultats ne devraient pas tarder

Fox News est le seul média américain à avoir projeté la victoire de Biden, les huit autres se font attendre. Biden a 7 points d’avance sur trois quarts des bulletins dépouillés, grâce au vote dans les suburbs, à Phoenix. S’il remporte l’Arizona et ses 11 votes, Joe Biden a plusieurs routes possibles pour atteindre la majorité des 270 grands électeurs et pourrait même se passer de la Pennsylvanie, s’il remporte le Michigan et le Wisconsin.

Géorgie : Trump favori, le vote anticipé d’Atlanta compté au matin

Pour l’instant, aucune projection n’a été faite pour la Géorgie. L’avance du président américain est confortable (6 points) sur 81 % dépouillés. Mais il reste une grande partie du vote anticipé de la région d’Atlanta à compter, et cela devrait être fait ce mercredi matin (mercredi après-midi, heure de Paris).

Caroline du Nord : Trump favori, mais des bulletins attendus jusqu’au 12 novembre

Sur 95 % des votes dépouillés, Donald Trump compte 1,5 point d’avance (environ 80.000 voix). Mais la Caroline du Nord accepte le vote par correspondance envoyé avant l’élection et reçu jusqu’au 12 novembre.

Nevada : Biden favori, verdict attendu dans la nuit

Donald Trump a une chance de créer la surprise et de remporter 6 voix qui pourraient compenser la perte éventuelle de l’Arizona. Mais le vote de Clark County (Las Vegas) donne une avance de 5 points à Biden qui sera difficile à combler.

Wisconsin : Verdict attendu dans la nuit

Pour l’instant, Donald Trump fait la course en tête, avec 5 points d’avance sur 71 % des bulletins dépouillés. Mais le vote de Milwaukee se fait attendre, et il pourrait catapulter Joe Biden devant le président américain. Selon les autorités locales, les résultats pourraient tomber entre 3 et 6 heures du matin (entre 10 et 13 heures en France).

Michigan et Pennsylvanie : Le suspense pourrait durer jusqu’à vendredi

La situation est similaire dans les deux Etats : Trump fait la course en tête avec plus de 10 points d’avance mais 75 % du vote anticipé, favorable à Biden, n’a pas été comptabilisé (car les opérations n’ont commencé que mardi, contrairement à d’autres Etats qui avaient pris les devants). La Pennsylvanie accepte également le vote par correspondance daté d’avant l’élection jusqu’à vendredi. Bref, on pourrait avoir une meilleure idée mercredi, mais si c’est serré, le suspense pourrait durer jusqu’à la fin de la semaine.

Districts du Nebraska et du Maine : 2 grands électeurs qui pourraient faire pencher la balance

A cause d’un mécanisme complexe, ces deux Etats attribuent leurs grands électeurs par district, et deux sont très disputés. Les médias américains projettent une victoire de Biden dans le Nebraska mais les résultats se font attendre dans le Maine.