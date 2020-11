Deux Suisses arrêtés près de Zurich, après l'attaque terroriste à Vienne. — Matthias Schrader/AP/SIPA

Deux jeunes hommes suisses ont été arrêtés mardi, près de Zurich, dans le nord de la Suisse, en lien avec l’attaque djihadiste survenue à Vienne en Autriche dans la nuit de lundi à mardi, a annoncé la police cantonale de Zurich. « Les enquêtes de police ont permis d’identifier des ressortissants suisses âgés de 18 et 24 ans. Les deux hommes ont été arrêtés à Winterthur mardi après-midi en coordination avec les autorités autrichiennes », a précisé la police dans un communiqué.

Plus tôt dans l’après-midi, les autorités helvétiques, et notamment la police de Zurich, avaient annoncé qu’elles examinaient « d’éventuels liens » entre l’attaque djihadiste à Vienne et la Suisse, « en étroite collaboration avec les autorités cantonales et autrichiennes ». La police zurichoise avait également annoncé avoir formé un groupe de travail qui « vérifie entre autres si les crimes commis à Vienne ont un lien avec le canton de Zurich ». « Le groupe de spécialistes de la police cantonale suit en permanence les événements et est en contact étroit avec différents partenaires, notamment à Berne et à Vienne », ajoute le canton de Zurich dans un communiqué.