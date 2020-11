La Belgique reconfinée face au coronavirus — 20 Minutes

En Belgique, le taux d’incidence du coronavirus est l’un des plus élevés au monde.

Le gouvernement a décrété un nouveau confinement « plus sévère » de six semaines.

Mais les certaines mesures sont beaucoup plus permissives qu’en France.

Un confinement déconfiné. Vendredi dernier, le gouvernement belge a annoncé qu’il allait mettre en place un confinement « de la dernière chance », « plus sévère », pour tâcher d’endiguer la deuxième vague de la pandémie de coronavirus qui frappe le pays de plein fouet. Avec un taux d’incidence parmi les plus élevés au monde et plus de 15.000 nouvelles contaminations par jour, la Belgique s’est reconfinée depuis lundi pour une durée de six semaines. Reportage à Tournai, non loin de la frontière avec la France, où les habitants sont sceptiques sur l’efficacité d’un dispositif jugé trop permissif.

Pour nous rendre à Tournai, nous avons fait le choix de passer par la route nationale qui traverse la frontière juste après Baisieux. L’endroit est très connu des fumeurs, de nombreux magasins de tabac s’étant installé dès l’entrée sur le territoire belge. Contrairement à mars dernier, il n’y avait pas l’ombre d’un policier pour contrôler les véhicules entrant ou sortant de France. Autre différence notable, toutes les boutiques étaient ouvertes.

« Là, ce n’est pas un confinement »

Sur cette même route nationale, peu avant d’arriver à Tournai, nous tombons sur la Librairie des 3 Suisses. « Les librairies en Belgique vendent des journaux et nous sommes considérés comme des commerces de première nécessité », explique Frédéric, le gérant. A peine le temps de poser une question qu’une file de cinq ou six clients s’est formée. « C’est quand même calme et on ne voit presque plus de français, ils sont venus faire leurs provisions la semaine dernière », poursuit le commerçant de 48 ans qui vend aussi du tabac. Il y a tellement de boutiques ouvertes que l’on se demande si l’entrée en vigueur du confinement n’a pas été repoussée. « Je ne comprends pas la logique du gouvernement parce que là, ce n’est pas un confinement », lâche Frédéric.

En plein centre de Tournai, le supermarché Kruidvat accueille ses clients. « Nous avions dû fermer en mars et nous n’avons eu la confirmation de l’ouverture que très tard cette fois-ci », déplore Gaëlle, la responsable. Elle aussi s’interroge sur l’efficacité des mesures prises par le gouvernement : « En France, on reste chez soi, point. Ici, on peut sortir et aller où on veut », assure-t-elle. Elle est partagée entre le bonheur de garder un peu de liberté et la crainte de l’avenir : « Si ce n’est pas suffisant pour faire baisser l’épidémie, on risque d’en prendre encore pour des semaines ou des mois », déplore-t-elle.

« On essaye de sortir un peu mais on évite de se retrouver entre potes »

S’ils peuvent se déplacer où bon leur semble sans avoir à se justifier, les Belges semblent toutefois raisonnables. Il n’y avait d’ailleurs pas foule dans les rues de Tournai ce mardi. Rien à voir avec le monde que l’on peut croiser à Lille où il faut pourtant une bonne raison, et une attestation, pour se trouver hors de chez soi. La Belgique étant encore en pleines vacances de la Toussaint, on croise deux jeunes sur la place de la mairie. « On s’ennuie beaucoup, on ne fait pas grand-chose a part rester sur le téléphone », soupire Aline, 17 ans. « On essaye de sortir un peu mais on évite de se retrouver entre potes parce que certains vivent avec des personnes fragiles », enchaîne Mathéo, 17 ans lui aussi.

Pour entrer dans le dur, il faut attendre que le soleil se couche. Les différentes provinces ont en effet maintenu des couvre-feux, de 22h à 6h en Wallonie et de minuit à 5h en Flandres. « Du coup, le vrai confinement n’a lieu que la nuit », ironise le libraire.