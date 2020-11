Lors d'une conférence de presse, le ministre fédéral allemand des Affaires étrangères allemand Heiko Maas a appelé à un — Odd Andersen/AP/SIPA

L’Allemagne veut restaurer ses relations avec les Etats-Unis. Lors d’une conférence de presse ce mardi, le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas a appelé à un « new deal » avec les Etats-Unis après l'élection, alors que le mandat de Donald Trump a été marqué par une dégradation des relations germano-américaines.

« Nous avons besoin d’un partenariat transatlantique qui fonctionne, nous voulons un + new deal + dans ce partenariat et nous sommes prêts à investir dans notre relation », a-t-il lancé le jour de l’élection présidentielle aux Etats-Unis. Heiko Maas a insisté sur la nécessité d’investir « dans le futur, en tant que partenaire transatlantique, pour répondre ensemble aux questions globales » qui se posent dans le monde.

« C’est une élection qui va ouvrir la voie à quelque chose »

« Nous souhaitons à tous les Américains un vote juste, bon et par dessus tout une journée électorale calme », a ajouté le chef de la diplomatie. « C’est une élection qui va ouvrir la voie à quelque chose, notamment s’agissant du rôle des Etats-Unis dans le monde ». Cette déclaration d’un responsable allemand est plutôt inhabituelle à quelques heures de la fin du scrutin présidentiel aux Etats-Unis alors qu'Angela Merkel s’est refusée lundi à toute déclaration sur le sujet.

L’Allemagne a été à de nombreuses reprises la cible du mécontentement de Donald Trump ces quatre dernières années notamment sur la question de la participation allemande au budget de l’Otan, ainsi que sur la vigueur de ses exportations. De son côté, le vice-chancelier et ministre des Finances, Olaf Scholz, a souhaité « pour les citoyens américains » que l’avenir soit « marqué par la réconciliation et non la division ».