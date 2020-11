MADE IN USA Chaque matin, retrouvez en vidéo les temps forts du duel entre Donald Trump et Joe Biden avec notre correspondant aux Etats-Unis

Présidentielle américaine (Jour J): Donald Trump peut-il s'imposer? — 20 Minutes

Le grand jour est arrivé, et si Joe Biden arrive en position de favori, Donald Trump espère créer la surprise.

Le président américain a besoin de conserver plusieurs swing states dans le Sud et la Pennsylvanie.

Le vote anticipé, avec 100 millions d'Américains qui ont déjà voté, pourrait compliquer le dépouillement.

L’Amérique va-t-elle dire « You’re Fired » à Donald Trump ou lui offrir un second mandat ? Après 18 mois d’une intense campagne bouleversée par le Covid-19, c’est l’heure du verdict des urnes. Les Américains votent ce mardi, ou plutôt continuent de voter, alors que près de 100 millions de personnes ont déjà remis leur bulletin via le vote anticipé.

Joe Biden arrive en position de favori, avec une avance d’environ 7 points à l’échelle nationale restée constante dans les sondages. Mais le spectre de 2016 et de la défaite surprise d’Hillary Clinton reste dans toutes les mémoires, et une surprise n’est pas exclue.

Pour s’imposer, Donald Trump a besoin de conserver tous les swing states dans le Sud (Floride, Géorgie, Caroline du Nord et Arizona) et de s’accrocher coûte que coûte à la Pennsylvanie. Et le duel promet d’y être serré, alors que l’écart s’est réduit à une courte avance de 2,5 points pour Joe Biden, selon la moyenne des sondages de RealClearPolitics. C’est dans la marge d’erreur, et très proche du dernier baromètre d’Hillary Clinton (+1,9), et la candidate démocrate avait déchanté, s’inclinant de quelques dizaines de milliers de voix.

Connaîtra-t-on le vainqueur dans la soirée ? Rien n’est acquis. La Floride devrait avoir achevé son dépouillement avant 23 heures (5 heures mercredi, heure de Paris), et une victoire de Joe Biden mettrait K.O. le président américain. Si Donald Trump s’impose, il faudrait alors sans doute attendre le verdict de la Pennsylvanie, qu’on pourrait ne pas connaître avant vendredi. Bref, il devrait y avoir du suspense, avec une nuit électorale à suivre sur 20minutes.fr.