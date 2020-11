Fusillade à Vienne EN DIRECT : Six différents lieux visés, deux morts dont un suspect selon la police…

23h : Un suspect tué, six lieux visés... Ce que l'on sait pour le moment

Après quelques couacs de communication dans la soirée du côté des autorités autrichiennes, la police de Vienne a fait le point en communiquant les informations certaines à cette heure. Deux personnes, dont un suspect, sont mortes. Il est question de plusieurs hommes armés. Six lieux différents ont été visés, toujours selon la police.

CONFIRMED at the moment:

*08:00 pm: several shots fired, beginning at Seitenstettengasse

*several suspects armed with rifles

*six different shooting locations

* one deceaced person, several injured (1 officer included)

*1 suspect shot and killed by police officers #0211w