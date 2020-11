MADE IN USA Chaque matin, retrouvez en vidéo les temps forts du duel entre Donald Trump et Joe Biden avec notre correspondant aux Etats-Unis

Présidentielle américaine (J-1): Le sondage qui donne des sueurs froides à Joe Biden — 20 Minutes

Chaque matin, notre correspondant aux Etats-Unis revient sur les temps forts de la campagne américaine.

Pour le dernier week-end de campagne, Donald Trump s'est démené dans les swing states.

Et même si Joe Biden compte une marge importante au Midwest, un sondage qui donne 7 points d'avance à Donald Trump dans l'Iowa sonne comme un avertissement.

C’était le dernier week-end avant le vote de mardi. Pour ce sprint final de la présidentielle américaine, Donald Trump a fait la tournée des swing states, avec cinq meetings en une journée, dimanche, tandis que Joe Biden s’est concentré sur la Pennsylvanie, un Etat qui avait coûté cher à Hillary Clinton.

Samedi, un sondage a rappelé de mauvais souvenirs aux démocrates. Il donne 7 points d’avance à Donald Trump dans l’Iowa. C’est exactement le même écart qu’en 2016, et ce sondage réalisé pour le Des Moines Register avait été le seul, il y a quatre ans, à voir venir la remontée de Donald Trump. Le républicain avait fait mieux que prévu et remporté Michigan, Wisconsin et Pennsylvanie par quelques dizaines de milliers de voix, ce qui lui avait ouvert les portes de la Maison Blanche.

Alors que 92 millions d’Américains ont déjà voté – deux fois plus qu’en 2016 – des républicains du Texas tentent de faire annuler 100.000 bulletins déposés par les électeurs en voiture au drive-in. La Cour suprême du Texas les a déboutés dimanche, mais un juge fédéral conservateur doit se pencher sur la question lundi. En cas de scrutin serré, les républicains pourraient déposer de multiples recours similaires pour tenter de faire pencher la balance en faveur de Donald Trump.