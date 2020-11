Les manifestations se succèdent en Thaïlande, mais cette fois ce sont les soutiens du roi Maha Vajiralongkorn qui sont descendus dans la rue. Des milliers de royalistes se sont massés dimanche devant le Grand Palais de Bangkok pour saluer Rama X, son nom de règne, après des mois de manifestations en faveur d’une réforme de la monarchie et plus de démocratie.

As thousands of protesters in Thailand demand reform to the monarchy, the King has told Channel 4 News/CNN in an exclusive interview that "we love them all the same" and Thailand is "the land of compromise" - suggesting there may be a way out of the months long political standoff pic.twitter.com/GJoizuYZfz