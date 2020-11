Coronavirus : La fête des morts sous le signe de l’épidémie — 20 Minutes

La fête des morts au Mexique, ou Día de Muertos, rime d’habitude avec musique, costumes colorés et danse. Mais cette année, l’ombre du coronavirus plane sur cette fête nationale.

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, le pays a recensé plus de 900.000 contaminations et plus de 90.000 personnes sont mortes des suites du virus. C’est le dixième pays le plus touché en termes de contaminations et le quatrième en nombre de morts.

Les cimetières restent fermés

Lors des célébrations de la fête des morts, les Mexicains ont l’habitude de se rendre au cimetière décorer les tombes avec des pétales de fleurs et des offrandes aux défunts. Mais les autorités, craignant une forte poussée des contaminations, ont imposé que les cimetières restent fermés à cette occasion. Une décision qui n’empêche pas les Mexicains de dresser le traditionnel autel aux morts chez eux.

« Cette année, j’ai décidé de dresser l’autel des morts en hommage à trois personnes très spéciales : ma grand-mère qui nous a transmis cette tradition, mon frère et également mon père, qui est décédé du coronavirus », explique Ana Quiroz Gonzalez, une habitante de Mexico qui a elle aussi été contaminée par le Covid-19.